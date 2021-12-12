Умер 38-летний экс-депутат Киевсовета Алексей Новиков

У него остались жена и четверо дочерей.

11 декабря в Киеве умер Алексей Новиков – общественный деятель и бывший депутат Киевсовета. Он чуть больше месяца не дожил до 39 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В Киевском городском совете выразили соболезнования родным и близким депутата Киевского городского совета VIII созыва Алексея Новикова.

"Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал на благо нашего города, всегда отстаивал интересы общества. Но жизнь часто бывает несправедливой и уносит в расцвете сил. Вечная память!", - сказано в сообщении.

Алексей Новиков родился в Киеве . В политику пришел в 2006 году – его избрали депутатом Киевсовета в одном из округов Днепровского района от блока Леонида Черновецкого.

Второй раз Новикова избрали депутатом в 2015 году, однако уже от партии "Единство".

Новиков активно боролся со столичными застройщиками, защищал архитектурные достопримечательности Киева и призывал горожан беречь окружающую среду.

У Алексея Новикова остались жена и четверо малолетних дочерей.

Фото: facebook.com/novikov.o.o

Прощание с бывшим депутатом Киевсовета состоится в 14:00 в воскресенье, 12 декабря, в Киевском колумбарии на Байковом кладбище. Жена попросила приносить на прощание только живые цветы.