Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – Порошенко

Лидер «Европейской Солидарности» считает, что теперь вести какие-либо переговоры с ними нет смысла.

Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Вручение главарям боевиков террористических ЛДНР партийных билетов путинской партии «Единая РоSSия» – это признание их представителями русской оккупационной администрации.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Теперь полностью заканчивается нарратив Путина и его пятой колонны внутри страны о том, что мы с ними, украинцы и Украина, должны вести переговоры. Это представители роSSийской оккупационной администрации, которые признаны Путиным и Медведевым как представители РоSSии», – цитирует Петра Порошенко пресс-служба политсилы.

Лидер «Европейской Солидарности» также отметил, что вручение главарям боевиков партийных билетов путинской партии «Единая РоSSия» заканчивает любые попытки вести эти переговоры и возвращает нас к требованию трех позиций.

«Первое – отменить их роSSийские паспорта или украинское гражданство. Второе – отменить указ о том, что Путин включил оккупированные территории в экономическую инфраструктуру РоSSии. То есть они должны принимать участие в тендерах, у них нет таможенных границ, они являются частью РоSSии. И третье – мы должны наконец остановить позицию политической интеграции оккупированных территорий или это фактически самопризнание Путина и Медведева», – отметил он.

«И это основание для того, чтобы в конце концов и Путин, и Медведев, и вся эта камарилья оказалась в Гааге, в суде и несла ответственность за оккупацию Украины», – подчеркнул Петр Порошенко.

В конце ноября сепаратистские сайты сообщали, что путинская «Единая РоSSия» раздала первые 100 партбилетов в ОРДЛО. Прием заявлений на вступление к сторонникам партии «Единая РоSSия» на подконтрольной группировке «ДНР» территории стартовал в середине июля 2021 года. "ЛНР" начала этот процесс в сентябре.

В начале ноября стало известно, что «Единая РоSSия» готовится принять в свои ряды по 100 «чиновников» из руководящего состава группировок «ДНР» и «ЛНР». На выборах в Госдуму в сентябре русская партия власти «Единая РоSSия» практически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.

В украинском Министерстве иностранных дел считают, что таким образом РоSSийская Федерация пытается выжать максимальные дивиденды по силовому захвату территорий в Донецкой и Луганской областях.

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