Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с роSSийской дезинформацией

В США считают, что дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с роSSийской дезинформацией.

Об этом сообщили в посольстве США в Афинах.

"Буквально на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен, мой начальник, посетивший Европу, он побывал на министерских встречах НАТО и ОБСЕ . Блинкен публично высказался о том, что он назвал "масштабной роSSийской дезинформационной кампанией", которая осуществляется, чтобы попытаться убедить мировую общественность в том, что Украина представляет угрозу для РоSSии и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", – заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.

По его словам, дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".