Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с роSSийской дезинформацией

В США считают, что дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".

Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с роSSийской дезинформацией
Фото: gr.usembassy.gov

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с роSSийской дезинформацией.

Об этом сообщили в посольстве США в Афинах.

"Буквально на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен, мой начальник, посетивший Европу, он побывал на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Блинкен публично высказался о том, что он назвал "масштабной роSSийской дезинформационной кампанией", которая осуществляется, чтобы попытаться убедить мировую общественность в том, что Украина представляет угрозу для РоSSии и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", – заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.

По его словам, дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".

Напомним, перед тем, как возглавить американскую миссию в Афинах, Джеффри Пайетт три года был послом США в Киеве. Срок его пребывания на этом посту истек в 2016 году.

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