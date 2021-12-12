Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с роSSийской дезинформацией
В США считают, что дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с роSSийской дезинформацией.
Об этом сообщили в посольстве США в Афинах.
"Буквально на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен, мой начальник, посетивший Европу, он побывал на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Блинкен публично высказался о том, что он назвал "масштабной роSSийской дезинформационной кампанией", которая осуществляется, чтобы попытаться убедить мировую общественность в том, что Украина представляет угрозу для РоSSии и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", – заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.
По его словам, дезинформация является "частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения".
Напомним, перед тем, как возглавить американскую миссию в Афинах, Джеффри Пайетт три года был послом США в Киеве. Срок его пребывания на этом посту истек в 2016 году.