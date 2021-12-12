Помощница госсекретаря США на следующей неделе посетит Киев и Москву, чтобы "обсудить военное наращивание РоSSии"

После этого Карен Донфрид отправится в Брюссель на переговоры с партнерами США по ЕС и НАТО.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид на следующей неделе посетит Украину и РоSSию.

Согласно сообщению на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов, Карен Донфрид 13-15 декабря совершит визит в Киев и Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками и "обсудить военное наращивание РоSSии и подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

"Помощница госсекретаря Донфрид подчеркнет, что мы можем достичь дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе из-за выполнения Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата", – говорится в сообщении.

После этого, как отмечает ведомство, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО.

Напомним, РоSSия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. В Кремле рассматривают намерение Украины войти в состав НАТО как "красную линию".

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает ничьих "красных линий". Он также предупредил о подготовке "пакета инициатив, которые сделают так, что Путину будет очень сложно пойти на то, что так беспокоит людей, он может сделать".