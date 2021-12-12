Управление авиации США признало Безоса и Бренсона астронавтами

Вместе с миллиардерами награду получил актер сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер, ставший старейшим астронавтом в истории.

Управление авиации США признало Безоса и Бренсона астронавтами
Джефф Безос и Ричард Бренсон
Фото: bfm.ru

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 10 декабря снова изменило критерии получения "крыльев астронавта" – нагрудного знака отличия, которое в Штатах вручают участникам коммерческих космических миссий.

Основатель компании Blue Origin Джефф Безос и британский миллиардер Ричард Бренсон, которые в 2021 году совершили первые коммерческие полеты в космос, стали одними из последних обладателей "крыльев астронавтов". Также астронавтами признаны те, кто в этом году был участником космических туристических миссий. Со следующего года вместо вручения этой награды космических туристов будут просто заносить в специальный онлайн-реестр, сообщили в FAA.

При этом это решение не коснется астронавтов NASA, поскольку они получают свои значки и звания от космического агентства.

Поэтому вместе с миллиардерами отличие получил и актер сериала "Звездный путь" Вильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка. Напомним, что 90-летний Шетнер летал в космос на корабле New Shepard компании Безоса в октябре этого года. Таким образом, он стал самым старым астронавтом в истории.

В июле FAA сменило критерии получения нагрудного знака. Чтобы считаться коммерческим астронавтом, нужно быть сотрудником признанной FAA космической компании, пройти тренинг, подняться на высоту выше 80 км над Землей и совершить определенные действия, которые важны для общественной безопасности или содействия безопасности пилотируемых космических полетов.

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