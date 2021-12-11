РоSSийская армия провела танковые учения с боевыми стрельбами у границ Украины

"Боевое согласование" в войсках ПВО РФ продлится до февраля 2022 года.

РоSSийская армия провела танковые учения с боевыми стрельбами у границ Украины
Фото: Минобороны РФ

Более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа РоSSийской Федерации провели боевые стрельбы в полевых условиях.

Как сообщили в Министерстве обороны РоSSии, военные учения длились пять дней.

В них участвовали экипажи современных танков Т-72Б3 и Т-90А, которые тренировались стрелять из пушек танков и крупнокалиберных зенитных пулеметов.

Как сообщают в Минобороны, стреляли по мишеням, имитирующим танк во время движения, противотанковое гранатометное подразделение и артиллерийское оружие на расстоянии от 300 метров до двух километров.

Обучение проходило на полигонах Волгоградской и Ростовской областей, на Кавказе и в Крыму.

В ведомстве добавили, что "боевое согласование" экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей будет продолжаться в войсках ПВО до февраля 2022 года.

Напомним, Беларусь готовит проведение совместных с Россией военных учений по прикрытию южных границ. Таким образом, маневры будут производиться у границы с Украиной.

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