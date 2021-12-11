На Донбассе ранен украинский военный
Оккупанты трижды нарушили "тишину".
С начала субботы, 11 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В направлении Песчаного Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
В сторону Катериновки Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана медицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
“Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.
Напомним, в течение пятницы, 10 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.