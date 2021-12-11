На Донбассе ранен украинский военный

С начала субботы, 11 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Песчаного Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки Луганской области вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину была оказана медицинская помощь, и он был эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

“Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение пятницы, 10 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.