Парламент Республики Сербской принял решение о выходе из армии, правовой и налоговой системы Боснии и Герцеговины, несмотря на предостережения Запада.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Члены Народной скупщины 10 декабря проголосовали 49 голосами против трех за начало процедуры выхода этого образования в составе Боснии и Герцеговины, в котором доминируют сербы из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной систем", - говорится в сообщении.

Они также приняли декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и утверждающей, что "все законы, введенные" международным Высоким представителем в Боснии, "неконституционны".

Депутаты оппозиции покинули сессию перед голосованием.

“Босния и Герцеговина движется в направлении, на которое мы не соглашались при подписании Дейтонских соглашений. Решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Суда Боснии и Герцеговины вызывают у нас гнев. У нас есть чувство, что Босния и Герцеговина идет в неправильном направлении. Компетенции Республики Сербской меняются одна за другой”, – сказал лидер боснийских сербов Милорад Додик депутатам перед голосованием.

Додик повторил свое заявление, что якобы резни в Сребренице 1995 года, во время которой около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков были убиты силами боснийских сербов, "не было".

Международный уголовный трибунал в бывшей Югославии и Международный суд ООН признали эту резню геноцидом. В то же время лидер оппозиционной Сербской демократической партии Мирко Сарович обвинил Додика в том, что он ведет образование "катастрофическим" путем, который может закончиться войной.

В течение многих лет Додик выступал за отделение боснийских сербов и за то, чтобы они стали частью соседней Сербии.

Его инициатива набрала обороты летом, когда назначенный Западом Высокий представитель ввел ряд законов, запрещающих отрицание геноцида, военных преступлений и прославление людей, осужденных за такие преступления в международных или местных судах.

В обязанности Управления высокого представителя (УВП) входит надзор и координация выполнения Дейтонского соглашения, но его широкие полномочия сделали его объектом критики.

УВП не было допущено к парламентскому заседанию, несмотря на просьбу предоставить его представителям доступ. “Все стороны обязаны полностью уважать Общее рамочное соглашение о мире. Офис высокого представителя требует от Национальной ассамблеи Республики Сербской уважать мандат ОВП», – говорится в сообщении Офиса.

После принятия закона о геноциде политики Республики Сербской начали блокировать работу институтов государственного уровня, в том числе трехстороннего президентства, Совета министров и Парламентской ассамблеи.

Движение сербского образования в направлении отделения от Боснии и Герцеговины вызвали шквал реакции у западных дипломатов, которые пытаются найти политическое решение и убедить Додика изменить курс. При этом РоSSия и Сербия негласно поддерживают действия Додика. Он встретился с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе.