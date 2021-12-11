Госавиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в Борисполе передали Мининфраструктуры

10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 636 о передаче объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами.

Зеленский согласился передать от Госуправления делами Министерству инфраструктуры Украины два объекта.

Это: Государственное авиационное предприятие "Украина" в Борисполе и терминальный комплекс в аэропорту "Борисполь", строительство которого не завершено.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности, указанных в статье 1 настоящего Указа, из управления Государственного управления делами в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.