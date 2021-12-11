Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента при въезде в Донецкую область и пообещал содействовать расследованию.

“Об инциденте на блокпосту в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность”, – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Гогилашвили добавил, что согласен с решением министра начать дисциплинарное производство.

"Готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - добавил он.

Напомним, на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

После этого Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.