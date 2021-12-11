В "желтой" карантинной зоне - 13 областей и Киев, "оранжевая" - только Донецкая

10 регионов являются "красными".

В "желтой" карантинной зоне - 13 областей и Киев, "оранжевая" - только Донецкая
Фото: kharkivoda.gov.ua

По состоянию на субботу, 11 декабря, в "желтой" зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся Киев и 13 областей.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Желтые" области: Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая.

"Оранжевой" является Донецкая область.

Остальные 10 регионов – в “красной” зоне.

Напомним, что с 6 декабря в Украине действуют обновленные карантинные правила, которые ужесточают требования к вакцинации в "желтой" зоне.

Они разрешают работать только тем общественным учреждениям, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса или действующий отрицательный тест, или сертификат о выздоровлении. Посетители таких учреждений должны быть вакцинированы хотя бы одной дозой.

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