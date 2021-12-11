Сергея Головатого избрали членом Бюро Венецианской Комиссии

В состав Бюро входят семь человек.

В субботу, 11 декабря, на 129-м пленарном заседании Венецианской Комиссии заместитель Главы Конституционного Суда Украины Сергей Головатый был избран членом Бюро Комиссии, которое является ее главным руководящим органом.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

По Уставу Венецианской Комиссии, в состав Бюро входят семь ее членов: Президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.

В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской Комиссии таков: Президент – представитель от Франции, три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии, а четыре других члена Комиссии – представители от Болгарии, США , Швейцарии и Украины.

Европейская комиссия "За демократию через право", известная как Венецианская Комиссия, основана в 1990 году после падения Берлинской стены как инструмент неотложной помощи в конституционном строительстве во время демократических изменений.

Со временем она стала всемирно признанным независимым международным форумом, способствующим распространению Европейского конституционного наследия, основанного на триаде общих для всей Европы ценностей – правдивой демократии, правах человека и верховенстве права (правовластии).