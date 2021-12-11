Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу

Пограничники выписали 10 постановлений, предписывающих покинуть страну.

Группа мигрантов снова силой пыталась прорваться через польско-белорусскую границу.

Об этом пишет pap.pl со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной службы Польши Анну Михальскую.

Кроме того, белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников лазерами и прожекторами и бросали камни.

Так, в пятницу в 22:35 возле села Черемха 28 иностранцев с помощью белорусских служб пытались прорваться в Польшу. Людям это удалось, но вскоре их задержали и вернули к границе.

К счастью, обошлось без жертв как со стороны правоохранителей, так и иностранцев.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, за пятницу, 10 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально перейти 41 мигрант. Пограничники выписали 10 постановлений, предписывающих покинуть территорию страны.

W pi?tek 10.12 granic?????pr?bowa?o przekroczy? 41 os?b #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowie? o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez plac?wk? SG w Czeremsze grupa 28 cudzoziemc?w si?owo forsowa?a granic?.#NaStra?y pic.twitter.com/oShLdtS3gh

— Stra? Graniczna (@Straz_Graniczna) December 11, 2021

Напомним, ситуация на границе между Беларусью и Польшей обострилась в начале ноября. Сотни мигрантов расположились станом возле польской границы, надеясь попасть на территорию ЕС, но их туда не пустили.

Брюссель обвиняет Александра Лукашенко в умышленном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы контрабандой ввозить их в ЕС для дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь. Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций. Он также заявил, что Беларусь помогла Ираку организовать рейсы для возвращения домой нескольких сотен иракцев, но пока слишком рано делать выводы о том, идет ли речь о действительном изменении позиции белорусских властей.

2 декабря вступили в силу новые санкции ЕС против причастных к доставке мигрантов в Беларусь.

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