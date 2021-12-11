Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили

Глава МВД заверил, что лично изучит все детали произошедшего.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Александра Гогилашвили из-за инцидента на въезде в Донецкую область.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД .

"В связи с событиями, случившимися на блокпосту на въезде в Донецкую область, министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении от занимаемой должности Александра Гогилашвили", - говорится в сообщении.

Монастырский подписал соответствующее представление Кабинету министров Украины.

Министр заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Напомним, на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.