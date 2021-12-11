Заместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую область

На въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Соответствующее видео выложили на YouTube-канале "Последняя капля".

Гогилашвили возмутился, что силовики попросили показать документы и что его не узнали.

Потом чиновник начал угрожать.

«Единственный заместитель министра, с таким е**ом, как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И грустно, что ты не знаешь… Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятно не будет… Я считаю неправильным то, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, тратить время и объяснять тебе, что я заместитель министра!... Что у вас в голове, б**?”, – сказал Гогилашвили.