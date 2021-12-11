"Изоляция" и правозащитники требуют от Президента подписать закон о военных преступлениях № 2689

"Промедление Владимира Зеленского создает простор для неприятных сомнений".

"Изоляция" и правозащитники требуют от Президента подписать закон о военных преступлениях № 2689
Фото: Lb.ua

Международный благотворительный фонд "Изоляция" вместе с правозащитниками из "Центра гражданских свобод" требуют, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о военных преступлениях № 2689.

С момента принятия закона Верховной Радой прошло более 5 месяцев, но за это время Президент до сих пор не подписал его, отметила пресс-служба фонда.

С обращением к Президенту правозащитники выступили во время дискуссии "Izolyatsia: must speak". Дискуссия была организована в Международный день прав человека, чтобы обсудить права человека и существование на временно оккупированных Россией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях нелегальных тюрем, в том числе и секретной тюрьмы "Изоляция".

«Дискуссия стремится привлечь внимание международного сообщества к de facto концлагерю, незаконно созданному на месте одноименного международного благотворительного фонда после начала временной оккупации Донецка в 2014 году. В этом секретном заведении граждане Украины незаконно содержатся и подвергаются пыткам на основании так называемых приговоров роSSийской оккупационной администрации», – говорится в сообщении.

Несмотря на многочисленные показания пострадавших, расследование по делу Романа Лягина, организатора захвата фонда "Изоляция" в Донецке в 2014 году и инициатора создания на этой территории секретной тюрьмы длится 2,5 года и постоянно затягивается, отметили в организации.

“Евгений Бражников, обвиняемый в издевательствах над пленными в “Изоляции”, смог покинуть Украину, избежав ответственности. Недавно в Киеве был задержан Денис Куликовский, экс-руководитель концлагеря "Изоляция", которого СБУ обвиняет в пытках и убийстве людей. Состоится ли расследование по его делу вовремя и должным образом, и будет ли наказание соответствовать тяжести преступления?", – добавили организаторы.

Насколько серьезно государство относится к кейсам, подобным "Изоляции", и стремится ли к восстановлению справедливости для украинцев, подвергаемых пыткам представителями роSSийской оккупационной администрации, зависит от конкретного человека - Президента Украины Владимира Зеленского, считают в МБФ "Изоляция".

«Именно президент до сих пор не подписал закон о военных преступлениях 2689, принятый Парламентом в мае 2021 г. Закон устанавливает ответственность за преступления против человечности и разные составы военных преступлений в Уголовном кодексе. Этот документ поможет восстановить справедливость для жертв войны – включая тех, кто пережил ужас подвалов "Изоляции" в Донецке”, – говорится в пресс-релизе.

По словам директора МБФ “Изоляция” Оксаны Саржевской-Кравченко, промедление Владимира Зеленского в этом направлении не только подвешивает эффективность кампании, инициированной Министерством иностранных дел, но и создает простор для неприятных сомнений: “осудят ли Куликовского именно за военные преступления, которые не имеют срока давности и не подлежат амнистии, или он получит значительно меньший срок и вскоре заживет нормальной жизнью, о которой жертвам каких-либо пыток нечего и мечтать?”.

Напомним, 20 мая Верховная Рада приняла проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (№2689).

Согласно статье 94 Конституции Украины, принятый Верховной Радой закон подписывается главой парламента, который безотлагательно направляет его президенту Украины. Президент в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями Верховной Раде Украины для повторного рассмотрения.

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