США присоединились к проекту по охране северной и восточной границ Украины на 20 млн долларов

Проект стартует в 2022 году.

Госпогранслужба и Посольство США положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, 10 декабря в Черкасской области был подписан соответствующий План совместных действий.

Первый заместитель Главы ГПСУ Владимир Никифоренко вместе с представителями Посольства США в Украине и Международной организацией по миграции в Украине находились в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

В ходе визита Владимир Никифоренко отметил, что у ведомства - многолетняя история сотрудничества с Отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

“Это сотрудничество берет свое начало еще в 2005 году, и оно неоценимо. Благодаря ему приграничное ведомство имеет постоянную поддержку в вопросах реформирования, развития и профессионализации. Реализованы многие проекты. Это сотрудничество позволяет получать высокие мировые стандарты и лучшие практики для деятельности ведомства, в частности, для подготовки персонала, а это - и хорошие и эффективные программы кадрового менеджмента, и обмен информацией, опытом”, – сказал Владимир Никифоренко.

Со своей стороны, начальник отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Сара Лангенкомп акцентировала внимание на тесном и долговременном сотрудничестве с Госпогранслужбой Украины и Международной организацией по миграции в Украине.

"Наш визит очень своевременный, поскольку Украина переживает непростые времена и беспрецедентные вызовы на границах", - отметила Сара Лангенкомп.

Она добавила, что проект Усиления дееспособности Госпогранслужбы в сфере безопасности северной и восточной границы Украины направлен на предоставление технической помощи пограничникам для повышения эффективности служебной деятельности подразделений в ходе выполнения задач по охране северной и восточной границ Украины и для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США", - отметила Сара Лангенкомп.

Этот проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

«Речь идет об обеспечении прежде всего насущных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. У нас сегодня очень непростая ситуация на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе”, – резюмировал первый заместитель Главы Госпогранслужбы.

Гости осмотрели учебный комплекс Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем, построенный и функционирующий при поддержке Посольства США в Украине и Представительства Международной организации по миграции в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
МИД РоSSии обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным действиямМИД РоSSии обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным действиям
Зеленский присвоил звание Героя Украины комбригу Пивоваренко, погибшему в "иловайском котле"Зеленский присвоил звание Героя Украины комбригу Пивоваренко, погибшему в "иловайском котле"
Посольство Украины в США победило в организованном Госдепом конкурсе имбирных пряниковПосольство Украины в США победило в организованном Госдепом конкурсе имбирных пряников
Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы СаакашвилиГрузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
ГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границуГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу
Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю ПокладуЗеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу
Кабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границыКабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границы
ОАСК остановил решение о расширении границ пгт Коцюбинское за счет Беличанского лесаОАСК остановил решение о расширении границ пгт Коцюбинское за счет Беличанского леса
Германия проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории УкраиныГермания проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории Украины
Хорватия стала шестой страной, подписавшей совместную декларацию о поддержке европейской перспективы УкраиныХорватия стала шестой страной, подписавшей совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости