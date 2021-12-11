США присоединились к проекту по охране северной и восточной границ Украины на 20 млн долларов

Госпогранслужба и Посольство США положили начало проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, 10 декабря в Черкасской области был подписан соответствующий План совместных действий.

Первый заместитель Главы ГПСУ Владимир Никифоренко вместе с представителями Посольства США в Украине и Международной организацией по миграции в Украине находились в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.

В ходе визита Владимир Никифоренко отметил, что у ведомства - многолетняя история сотрудничества с Отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

“Это сотрудничество берет свое начало еще в 2005 году, и оно неоценимо. Благодаря ему приграничное ведомство имеет постоянную поддержку в вопросах реформирования, развития и профессионализации. Реализованы многие проекты. Это сотрудничество позволяет получать высокие мировые стандарты и лучшие практики для деятельности ведомства, в частности, для подготовки персонала, а это - и хорошие и эффективные программы кадрового менеджмента, и обмен информацией, опытом”, – сказал Владимир Никифоренко.

Со своей стороны, начальник отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Сара Лангенкомп акцентировала внимание на тесном и долговременном сотрудничестве с Госпогранслужбой Украины и Международной организацией по миграции в Украине.

"Наш визит очень своевременный, поскольку Украина переживает непростые времена и беспрецедентные вызовы на границах", - отметила Сара Лангенкомп.

Она добавила, что проект Усиления дееспособности Госпогранслужбы в сфере безопасности северной и восточной границы Украины направлен на предоставление технической помощи пограничникам для повышения эффективности служебной деятельности подразделений в ходе выполнения задач по охране северной и восточной границ Украины и для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США ", - отметила Сара Лангенкомп.

Этот проект предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

«Речь идет об обеспечении прежде всего насущных и первоочередных потребностей линейных подразделений государственной границы, о защите нашего персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортности пребывания в полевых условиях, о качественном выполнении задач на государственной границе. У нас сегодня очень непростая ситуация на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе”, – резюмировал первый заместитель Главы Госпогранслужбы.