Оккупанты шесть раз нарушили "тишину"

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Оккупанты шесть раз нарушили "тишину"
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 10 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной роSSийские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Пивденного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал ему о деталях переговоров со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным. По словам Байдена, Путин во время видеоразговора заверил его в том, что не намерен продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.

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