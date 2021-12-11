Оккупанты шесть раз нарушили "тишину"
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
В течение пятницы, 10 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Песчаное Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Попасной роSSийские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Около Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.
В районе Пивденного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"По состоянию на 7 часов утра 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал ему о деталях переговоров со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным. По словам Байдена, Путин во время видеоразговора заверил его в том, что не намерен продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.