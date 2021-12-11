Зеленский подписал закон о Госбюджете-2022

Законопроект №6000 о бюджете на следующий год Верховная Рада приняла во втором чтении 2 декабря.

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2022
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу получил из Верховной Рады закон о государственном бюджете на 2022 год и в тот день подписал его.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Верховная Рада 2 декабря приняла законопроект №6000 о бюджете на следующий год во втором чтении. За принятие документа в общей сложности отдали голоса 268 депутатов.

Во время доработки в Кабмине заложенные доходы увеличили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), расходы – на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефицит – на 732 млн (до 188,8 млрд). Об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя финансового комитета, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Дополнительные поступления ожидаются в основном за счет налога на прибыль предприятий (+21 млрд. гривень) и ренты (+25 млрд.). При этом, по словам Железняка, от ренты на руду из резонансного законопроекта 5600 ожидают только +240,7 млн, а остальные – с ренты на нефть и газ (+24 млрд гривень).

Расходы на национальную безопасность и оборону повысили на 3,7 млрд – до 323,1 млрд или 6% ВВП. В частности, расходы на Вооруженные силы Украины также должны вырасти на 2,5 млрд. грн.

Вырос и дорожный фонд – между первым и вторым чтением к нему прибавили 4 млрд гривень (до 86 млрд). Из этих средств 42 млрд. запланированы на развитие сети дорог государственного значения.

Удалось повысить и финансирование отрасли культуры, первоначальными цифрами которой был недоволен глава МКИП Александр Ткаченко. Теперь на сферу планируется потратить на 4 млрд. гривень больше.

Мининфраструктуры также заложили повышение расходов на 12,6 млрд, из которых миллиард должен пойти на анонсированного президентом национального авиаперевозчика.

МОЗу удалось прибавить 2,85 млрд.

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