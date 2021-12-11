Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил

Зоран Миланович опасается, что визит премьера усугубит отношения между Хорватией и РФ.

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокого напряжения в отношениях с Россией , назвав его "шарлатанством".

Как пишет Vecernji List, Миланович выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения отношений между Хорватией и РФ из-за этого визита.

"У меня симпатия к Украине, и я не ненавижу РоSSию. Достаточно неудобная позиция. Однако 100 тысяч роSSийских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра. Что значит это проявление бесконечной любви? Потому что Пленкович бежит в Брюссель, если ситуация обострится, а хорватские солдаты туда не убегут", - сказал Миланович.

Он также задался вопросом, "это ли внешняя политика Хорватии".

"Это ужасно серьезные вещи. Для меня это просто шарлатанство", – сказал президент и призвал украинцев не обижаться.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление хорватского коллеги.

"Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит Премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы", - написал Зеленский. Twitter .

Якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2021