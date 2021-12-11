Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности проведения референдума об оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1".

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такой в жизни. Это (референдум – ред.) может быть по Донбассу, по Крыму", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами по поводу статуса оккупированных территорий.

Кроме того, президент допустил проведение референдума о прекращении войны.

"Это (референдум – ред.) может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, нам будет предлагать те или иные условия. Так может быть. Сегодня этого нет точно. Здесь нет никаких секретов у меня от общества, я бы такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи, которые касаются нашего статуса... наших территорий... Но, если будет какой-то сложный вызов, я точно советуюсь с нашим обществом", - подчеркнул Зеленский.