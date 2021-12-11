Зеленский назначил Виктора Микиту главой Закарпатской ОГА

Глава государства также вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение.

Зеленский назначил Виктора Микиту главой Закарпатской ОГА
Володимир Зеленський та Віктор Микита
Фото: Офісп резидента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Микиту главой Закарпатской облгосадминистрации.

Соответствующий указ №635/2021 обнародован на сайте главы государства.

Другим указом №634/2021 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской ОГА Петра Добромильского.

Как сообщает пресс-служба главы державы, во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и знания родного края будут способствовать эффективной работе в должности.

Виктор Микита – действующий сотрудник Службы безопасности. Работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, а в последнее время – в центральном аппарате СБУ. В 2013-14 годах служил в Донецке, а в 2015-18 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский уволил руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова.

Это произошло после того, как партия "Родное Закарпатье", ставленником которой был Полосков, свергла представителя "Слуги народа" с должности главы Закарпатского облсовета.

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