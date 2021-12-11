Канада подтвердила готовность использовать все механизмы для сдерживания РоSSии от вторжения в Украину

Представитель Канады подтвердила неизменную поддержку со стороны Канады суверенитету и территориальной целостности Украины.

Канада подтвердила готовность к использованию всех возможных механизмов для сдерживания РоSSии от дальнейшего расширения агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Сандра МакКардел подтвердила неизменную поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность к использованию имеющихся в наличии инструментов с тем, чтобы не допустить обострения конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с заместителем министра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл.

Собеседники обсудили взаимодействие по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня, включая политическую, безопасную и торговую сферы.

Особое внимание было уделено угрозе усиления роSSийской агрессии против Украины и конкретным шагам в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий.

Стороны также скоординировали дальнейшие шаги по подготовке к следующему этапу проведения переговоров с Исламской Республикой Иран по обеспечению ответственности виновных и установлению справедливости для жертв самолета PS752 и их родственников.