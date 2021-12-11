Путин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии по отношению к Украине, - Зеленский

По мнению Зеленского, это "небольшой и не конечный, но важный результат".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал ему о деталях переговоров со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным. По словам Байдена, Путин во время видеоразговора заверил его в том, что не намерен продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.

Об этом глава Украинского государства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1".

"Меседж, который я получил от президента Соединенных Штатов – что РоSSия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что это небольшой и не конечный, но важный результат", - сказал Зеленский.

"О компромиссах мы не говорили, говорили о том, что может появиться еще одна площадка переговоров с РоSSийской Федерацией. Здесь хирургический момент, как не потерять нормандский формат. Для нас крайне важно не потерять, потому что там заинтересован Макрон. Я познакомлюсь на саммите с новым канцлером Германии, но с Макроном у нас хорошие отношения. Он мощный лидер, заинтересованный в развитии и реализации нормандского формата", - добавил президент.

По словам Зеленского, президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценивает любые форматы по урегулированию войны.