ЕС одолжил Украине 50 млн евро на вакцинацию от коронавируса

Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцину от COVID-19.

ЕС одолжил Украине 50 млн евро на вакцинацию от коронавируса
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 50 миллионов евро, что профинансирует закупку необходимых вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

"Эти средства помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную долю от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19”, - говорится в сообщении.

Чтобы сделать вакцины более доступными для украинцев и усилить способность страны к противодействию кризису COVID-19 и преодолению его разрушительных последствий, ЕИБ перепрофилировал часть средств действующего финансового соглашения. Речь идет о "Программе развития муниципальной инфраструктуры Украины", подписанной между ЕИБ и Украиной в 2015 году на сумму 400 млн евро. ЕИБ выделил 50 млн евро в рамках этого соглашения на финансирование мер противодействия COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксовано 11 327 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели, в частности, 1010 детей и 214 медработников.

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