Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию

Президент сообщил, что Украина - лидер демократических преобразований в регионе.

Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном Президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

В видеовыступлении Зеленский поблагодарил президента США за инициативу по проведению саммита, посвященного борьбе с коррупцией, защите прав человека и противодействию авторитаризму.

Глава государства также подчеркнул, что независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев, и напомнил историю становления Украины как независимого государства, в частности, рассказал о проведении 1 декабря 1991 года Всеукраинского референдума по независимости Украины.

По словам Зеленского, Украина - лидер демократических преобразований в регионе. Глава государства рассказал о ряде важных и успешных шагов на этом пути, вспомнив, в частности, о принятии закона о деолигархизации, завершении реформы децентрализации.

По словам президента, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому наше государство и дальше будет уверенно двигаться вперед на этом пути.

Глава государства также подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институтов и является надежным партнером для всех, кто готов становиться на защиту демократии и свободы в мире.

Напомним, президент США Джо Байден 9 декабря открыл первый международный Саммит за демократию, участие в котором принимают лидеры разных стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Всего среди участников – более 100 государств. РоSSию и Китай не приглашали.

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