Зеленский ответил на петицию о требовании указывать источники финансирования проектов "Большого строительства"

Президент предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств.

В Украине может быть создан онлайн-ресурс, где будет освещена информация об источниках, объемах и порядке финансирования работ на объектах, включенных в программу «Большая стройка».

С таким предложением выступил Президент Владимир Зеленский в ответе на петицию, требующую указывать фразу «за средства налогоплательщиков» на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств.

«С момента моего вступления на пост президента Украины в 2019 году была активизирована работа по максимально эффективному использованию средств налогоплательщиков, в частности, в сферах, которые дают наибольший мультипликационный эффект для национальной экономики», - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что большую роль в этом играет инициированная им программа «Большая стройка», в рамках которой осуществляется масштабное обновление инфраструктуры. За 2020-2021 годы было обновлено более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построено или отремонтировано почти 400 школ и садов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

По словам Президента, благодаря столь масштабным государственным инвестициям в инфраструктуру в 2020 году Украина впервые за всю историю независимости смогла сдержать спад экономики в период рецессии на уровне ниже среднего по сравнению с ключевыми торговыми партнерами.

«Таким образом, можно утверждать, что впервые за продолжительное время средства налогоплательщиков тратятся с максимальной экономической эффективностью», – отметил Зеленский.

Глава государства поддержал предложение об обеспечении более широкого освещения информации о финансировании объектов «Большой стройки».

В частности президент предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов «Большой стройки», а также разместить ссылку на него на всех информационных материалах программы.

«Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени», - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал создание национального украинского перевозчика "Украинские национальные авиалинии" - Ukrainian national airlines (UNA).