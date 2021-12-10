Правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию от посольства Нидерландов

Украинские правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию "Тюльпан прав человека". Награду каждый год вручает посольство Нидерландов в Украине по случаю Международного дня прав человека.

Исполнительный директор Института массовой информации, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Комиссии по журналистской этике Оксана Романюк получила символическую статуэтку и финансовую поддержку своих проектов в сумме до 300 тысяч гривень, говорится на сайте ИМИ.

Также премию получила украинская правозащитница, феминистка, ЛГБТ-активистка, глава общественной организации "Инсайт", основательница общественной инициативы "Марш женщин" Елена Шевченко.

"Тюльпан прав человека" – награда правительства Нидерландов, инициированная Министерством иностранных дел. С 2008 года премия ежегодно присуждается правозащитникам и организациям, защищающим права человека.

В 2020 году премию получили глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик и заместитель председателя Центра "Женские перспективы" Марта Чумало. В 2019 году премию получили крымский адвокат Лиля Гемеджи и одесский активист Виталий Устименко.

В 2018 году – соучредитель общественной организации "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк.

Среди одиннадцати международных лауреатов предыдущих лет правозащитники из Конго, Индии, Китая, Ирана, Гондураса, Пакистана, Мавритании, Мексики, Иордании и Ближнего Востока.