Правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию от посольства Нидерландов

Премию "Тюльпан прав человека" вручают ежегодно.

Правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию от посольства Нидерландов
Праворуч – виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк
Фото: Посольство Нідерландів в Україні

Украинские правозащитницы Оксана Романюк и Елена Шевченко получили премию "Тюльпан прав человека". Награду каждый год вручает посольство Нидерландов в Украине по случаю Международного дня прав человека.

Исполнительный директор Института массовой информации, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Комиссии по журналистской этике Оксана Романюк получила символическую статуэтку и финансовую поддержку своих проектов в сумме до 300 тысяч гривень, говорится на сайте ИМИ.

Также премию получила украинская правозащитница, феминистка, ЛГБТ-активистка, глава общественной организации "Инсайт", основательница общественной инициативы "Марш женщин" Елена Шевченко.

"Тюльпан прав человека" – награда правительства Нидерландов, инициированная Министерством иностранных дел. С 2008 года премия ежегодно присуждается правозащитникам и организациям, защищающим права человека.

В 2020 году премию получили глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик и заместитель председателя Центра "Женские перспективы" Марта Чумало. В 2019 году премию получили крымский адвокат Лиля Гемеджи и одесский активист Виталий Устименко.

В 2018 году – соучредитель общественной организации "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк.

Среди одиннадцати международных лауреатов предыдущих лет правозащитники из Конго, Индии, Китая, Ирана, Гондураса, Пакистана, Мавритании, Мексики, Иордании и Ближнего Востока.

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