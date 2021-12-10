РоSSийский военный флот перекрыл 70% акватории Азовского моря, – ВМС

Действия агрессора демонстрируют попытки РоSSии превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

РоSSийский военный флот перекрыл 70% акватории Азовского моря, – ВМС
Фото: https://dpsu.gov.ua/

РоSSийская Федерация перекрыла почти 70% акватории Азовского моря и препятствует свободному судоходству. Действия агрессора демонстрируют попытки РоSSии превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро".

Об этом заявили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

"РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря РоSSийской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. В настоящее время россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах близ г. Мариуполь, г. Бердянск и г. Геническ», – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Как отмечают в ВМС, такие перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море.

"Объявление навигационных предупреждений РоSSийской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией", – считают в Военно-Морских силах.

Напомним, накануне, пока продолжался телефонный разговор президентов США и Украины, ФСБ РоSSии сообщила о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным "информационным вбросом" россиян в целях провокации.

В командовании операции Объединенных сил заверили, что судно ВМС ВСУ "Донбасс" (А-500) выполняло задачи в своих территориальных водах и не заходило в "чувствительные" для россиян зоны Азовского моря.

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