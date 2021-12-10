МИД РоSSии обвинил НАТО в подталкивании Украины к агрессивным действиям

Курс Запада на "втягивание Украины в НАТО" создает неприемлемые угрозы безопасности РФ . Альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам.

Об этом в пятницу, 10 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел русской Федерации.

"Вместо того, чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей РоSSии", – говорится в заявлении роSSийского внешнеполитического ведомства.

РоSSийская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте с 2008 года.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – заявляют в МИД РФ .

Там настаивают на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РоSSийской Федерации, на территории соседних с ней как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс стран.

Кроме того, в роSSийском МИД настояли на конкретной реакции НАТО на выдвинутые РФ предложения по снижению напряженности в Европе, в частности возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии РоSSия – США и РоSSия – НАТО.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление советника американского президента США по безопасности Джека Салливана сообщило, что Байден не давал РоSSии никаких гарантий "нерасширения" НАТО.

Напомним, разговор Путина и Байдена состоялся на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Это первые персональные переговоры двух президентов с лета, а главной темой была Украина.

Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из официальных источников. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".

Вместе с тем Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее беспокойств в отношении Альянса.

Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США .

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 г. на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 тогдашний президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.