Кличко подписал соглашение с ЕИБ об обновлении парка метро и троллейбусов

Это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу без участия государства.

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между столицей Украины и Европейским инвестиционным банком о получении кредита на 100 млн евро для обновления троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена. Впервые в Украине Киев получил кредит от Европейского инвестбанка напрямую без участия государства, сообщает сайт КГГА.

Фото: пресс-служба

«Кредитный договор, который мы сегодня подписываем, – лучшее финансовое соглашение для города за последние 30 лет. Она позволит столице получить 100 миллионов евро на обновление троллейбусного парка и вагонного парка метрополитена города. Подчеркну, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства», - подчеркнул Кличко.

Подписи под соглашением поставили глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон, глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас и мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: пресс-служба

Лидер "УДАРа" поблагодарил Европейский Союз и его банк за поддержку и доверие.

«Быть первым городом Украины, который получит прямое финансирование от ЕИБ, имеет большое значение для нас. Кредитные средства ЕИБ на этот проект – это возможность для Киева увеличить ресурсы для закупки новых современных троллейбусов и вагонов метро. А также расширить сеть электротранспорта. Новый электротранспорт будет способствовать и развитию Киева как современного и более экологичного города», – подчеркнул Виталий Кличко.

Проект будет реализовываться городом через коммунальные предприятия «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен».