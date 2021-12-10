Суд признал недостоверной информацию о роSSийском гражданстве Пальчевского

С Бутусова и Гордона взыскали в пользу Пальчевского 1816 грн.

Суд признал недостоверной информацию о роSSийском гражданстве Пальчевского

Шевченковский районный суд Киева признал недостоверной информацию о роSSийском гражданстве экс-кандидата на должность городского головы Киева Андрея Пальчевского. Ранее ее распространили главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и журналист Дмитрий Гордон.

Фотокопия соответствующего решения суда от 12 декабря, которым иск Пальчевского к Бутусову и Гордону по защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворен полным объемом, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Решением суда Бутусов и Гордон обязаны разместить на своих медиаресурсах – интернет-портали "Цензор.НЕТ" и YouTube-канали соответственно – опровержение информации о роSSийском гражданстве Пальчевского.

Также принято решение взыскать с них в пользу Пальчевского 1816 грн.

Напомним, Пальчевский подозревался в наличии двойного гражданства еще в 2010 году. Утверждалось, что вступив в гражданство Украины, он не отказался от подданства РоSSийской Федерации. Тогда группа нардепов от БЮТ направила в Кабмин депутатский запрос.

Тогдашний вице-премьер-министр Владимир Сивкович ответил депутатам, что 27 августа 2009 года решением главного управления МВД в г. Киеве Пальчевский приобрел гражданство Украины, а в сентябре 2009 года подал в установленном порядке декларацию об отказе от гражданства РФ. Вместе с тем автор ответа отметил, что согласно роSSийским законам такая декларация не прекращает гражданство РоSSии.

В октябре 2020 года СМИ нашли у Пальчевского роSSийский паспорт. Документ Пальчевскому выдали 16 августа 2006 года в паспортно-визовом отделении Отдела внутренних дел по району Бибирево города Москвы.

Еще один паспорт Пальчевского, но под другим серийным номером, был признан недействительным 13 августа 2010 года. Его бизнесмен получил в 2004 году, но затем потерял.

При введении на сайте Федеральной налоговой службы РоSSии указанных серии и номера паспорта служба подтверждает наличие действительного индивидуального номера налогоплательщиков.

Проверка на сайте Главного управления РФ по миграции указывает на то, что документ с такими серией и номером является действительным.

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