Государственный телеканал "Дом" заказывает владельцу "Зе медиа" за 12 млн грн производство ток-шоу с Андреем Пальчевским

Проект будет называться "О жизни с Андреем Пальчевским" – "очень необходимая программа, которая поможет открыть правду и найти виновных".

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") намерено выделить более 12 млн грн на создание социального шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

На обнародованную на сайте "Прозоро" информацию обратило внимание издание "Детектор медиа".

Планируется создать 60 выпусков по 45 минут.

Компания отмечает, что вся материально-техническая база телевизионного журналистского комплекса ГП "МПИУ" используется для производства: "Новости Украины", "Официальный разговор", "Неофициальный разговор", "Право на право". Потому были проведены творческие конкурсы и определены победители. Среди них проект "О жизни с Андреем Пальчевским".

Победитель тендера ООО "Имаджинариум", владельцем и руководителем которого является Владимир Татаренко, владелец компании "Зе Медиа", проводившей опрос Зеленского на местных выборах.

В описании тендерных условий говорится, что шоу может стать главным проектом на канале: "Возвращает веру в справедливость. Очень необходима программа, которая поможет открыть правду и найти виновных. Интересное шоу, которое может стать главным на нашем телеканале. Такие ток-шоу необходимы, они дают возможность увидеть политического деятеля в действии".

60-летний Андрей Пальчевский – украинский (в прошлом роSSийский) политик и бизнесмен, украинский телеведущий. Основатель и директор клиники и фонда Eurolab. Первый заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Азарова (с марта по июль 2010 г.). Лидер партии "Победа Пальчевского". Известен активной поддержкой президента Владимира Зеленского.

Как пишет издание, Пальчевский должен был стать первым космическим туристом на территории бывшего СССР . Был соведущим шоу с Андреем Малаховым. Спонсоровал ток-шоу Савика Шустера. Озвучивал Стива Джобса в украинском дубляже. Принимал анализы у Владимира Зеленского перед дебатами на стадионе. Но, как пишут на специальных сайтах, работал шофером во время Революции достоинства.

С 2011 года работал телеведущим на Интере и Первом национальном с авторскими программами. С 2018 года стал экспертом политических шоу на каналах 112 Украина, NewsOne и НАШ.

Имя бизнесмена фигурировало в Panama Papers. Во время проживания в РоSSии Пальчевский занимался, в частности, пивом. Даже баллотировался в Госдуму от Партии любителей пива, которая в итоге набрала менее 1% голосов.

"Дом" – государственный телеканал, ориентированный на жителей оккупированного Донбасса и Крыма.

Ранее сообщалось, что "Дом" потратит почти 34 млн гривен на русскоязычное тревел-шоу. Каждый выпуск программы будет стоить 339 тысяч гривен.