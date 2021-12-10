Фото: Макс Требухов

Под посольством Федеративной Республики Германия в Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2".

По мнению организаторов акции, Германия поддерживает роSSийский газопровод "Северный поток-2" и "кремлевских нацистов".

"ФРГ одной рукой поддерживает кремлевских нацистов и "Северный поток-2". А другой – леворадикальных террористов и наркоторговлю в "немецком" клубе К41 в Киеве . Придем напомнить, что мы все хорошо видим и помним", – отмечается в анонсе акции.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, у посольства Германии собралось несколько десятков активистов. Лидер организации С14 Евгений Карась озвучил требования демонстрантов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, недавно СМИ писали, что правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщало агентство Reuters, правительства США и ФРГ договорились, что в случае роSSийской военной агрессии против Украины Германия закроет газопровод "Северный поток-2".