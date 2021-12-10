В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"

По мнению организаторов акции, Германия поддерживает "кремлевских нацистов".

Фото: Макс Требухов

Под посольством Федеративной Республики Германия в Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2".

По мнению организаторов акции, Германия поддерживает роSSийский газопровод "Северный поток-2" и "кремлевских нацистов".

"ФРГ одной рукой поддерживает кремлевских нацистов и "Северный поток-2". А другой – леворадикальных террористов и наркоторговлю в "немецком" клубе К41 в Киеве. Придем напомнить, что мы все хорошо видим и помним", – отмечается в анонсе акции.

Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, у посольства Германии собралось несколько десятков активистов. Лидер организации С14 Евгений Карась озвучил требования демонстрантов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, недавно СМИ писали, что правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщало агентство Reuters, правительства США и ФРГ договорились, что в случае роSSийской военной агрессии против Украины Германия закроет газопровод "Северный поток-2".

В Администрации Байдена заверили, что США будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину. Кроме того, глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае эскалации войны с Украиной новое правительство Германии должно свернуть запуск газопровода "Северный поток-2".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве простились с военным волонтером Сергеем МаксимцомВ Киеве простились с военным волонтером Сергеем Максимцом
США анонсировали новые санкции против украинских коррупционеров: "Вы, наверное, кое-кого узнаете"США анонсировали новые санкции против украинских коррупционеров: "Вы, наверное, кое-кого узнаете"
NYT: диспетчер, участвовавший в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сбежал в Польшу и дал показания против КГБNYT: диспетчер, участвовавший в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сбежал в Польшу и дал показания против КГБ
ГСЧС в Киеве проверила состояние бомбоубежищГСЧС в Киеве проверила состояние бомбоубежищ
Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором, - КотинИнформационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором, - Котин
Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"
"Противопоказаний нет": в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату""Противопоказаний нет": в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату"
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSиюЗеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию
Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулезаМинздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза
38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко
Последние новости
Подгружаем последние новости