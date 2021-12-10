В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"
По мнению организаторов акции, Германия поддерживает "кремлевских нацистов".
Под посольством Федеративной Республики Германия в Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2".
По мнению организаторов акции, Германия поддерживает роSSийский газопровод "Северный поток-2" и "кремлевских нацистов".
"ФРГ одной рукой поддерживает кремлевских нацистов и "Северный поток-2". А другой – леворадикальных террористов и наркоторговлю в "немецком" клубе К41 в Киеве. Придем напомнить, что мы все хорошо видим и помним", – отмечается в анонсе акции.
Как сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия, у посольства Германии собралось несколько десятков активистов. Лидер организации С14 Евгений Карась озвучил требования демонстрантов.
Напомним, недавно СМИ писали, что правительство Германии призвало членов Конгресса США не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2".
Как сообщало агентство Reuters, правительства США и ФРГ договорились, что в случае роSSийской военной агрессии против Украины Германия закроет газопровод "Северный поток-2".
В Администрации Байдена заверили, что США будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину. Кроме того, глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае эскалации войны с Украиной новое правительство Германии должно свернуть запуск газопровода "Северный поток-2".