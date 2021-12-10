СБУ рассекретила документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму

В настоящее время обнародованы электронные копии 30 дел.

Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба Украины представили онлайн-доступ к архивным документам советских репрессивных органов в Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время крайне важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – отметили представители отраслевого государственного архива СБУ на презентации инициативы.

С архивными документами можно ознакомиться на официальном вебпортале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".

Среди документов, которые теперь можно будет просмотреть онлайн:

акты об исполнении смертных приговоров органов ВНК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг;

протоколы заседаний Крымских коллегий ВсероSSийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

Указанные документы содержат сведения о репрессированных и фотографии к ним. В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел.

В течение следующего года архив СБУ планирует продолжить пополнение тематической коллекции, в частности, протоколами заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и актами о исполнении смертных приговоров по решению этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937–1938 гг.