Зеленский присвоил звание Героя Украины комбригу Пивоваренко, погибшему в "иловайском котле"

Полковник стал жертвой роSSийского вероломства 29 августа 2014 года.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему в августе 2014 года при выходе из окружения под Иловайском.

Об этом сообщается в указе №630/2021 от 10 декабря.

Зеленский наградил Пивоваренко за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Павел Пивоваренко погиб 29 августа 2014 года в районе Иловайска, когда роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, сложившим оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. На тот момент он исполнял обязанности командира 51-й отдельной механизированной бригады.

Фото: tyzhden.ua

На протяжении почти двух лет он считался пропавшим без вести. Был опознан по результатам ДНК. Указом президента Украины №258/2016 от 17 июня 2016 года был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство Украины в США победило в организованном Госдепом конкурсе имбирных пряниковПосольство Украины в США победило в организованном Госдепом конкурсе имбирных пряников
Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю ПокладуЗеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу
Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом (обновлено)Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом (обновлено)
Германия проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории УкраиныГермания проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории Украины
Зеленский подписал закон о тысяче гривен за вакцинациюЗеленский подписал закон о тысяче гривен за вакцинацию
Зеленский прокомментировал переговоры Байдена с ПутинымЗеленский прокомментировал переговоры Байдена с Путиным
Хорватия стала шестой страной, подписавшей совместную декларацию о поддержке европейской перспективы УкраиныХорватия стала шестой страной, подписавшей совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины
В Первомайске разбили памятник Героям Небесной СотниВ Первомайске разбили памятник Героям Небесной Сотни
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSиюЗеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию
Зеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном КрымуЗеленский продлил до 10 лет санкции за роSSийские выборы в оккупированном Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости