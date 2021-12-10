Зеленский присвоил звание Героя Украины комбригу Пивоваренко, погибшему в "иловайском котле"
Полковник стал жертвой роSSийского вероломства 29 августа 2014 года.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему в августе 2014 года при выходе из окружения под Иловайском.
Об этом сообщается в указе №630/2021 от 10 декабря.
Зеленский наградил Пивоваренко за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
Павел Пивоваренко погиб 29 августа 2014 года в районе Иловайска, когда роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, сложившим оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. На тот момент он исполнял обязанности командира 51-й отдельной механизированной бригады.
На протяжении почти двух лет он считался пропавшим без вести. Был опознан по результатам ДНК. Указом президента Украины №258/2016 от 17 июня 2016 года был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.