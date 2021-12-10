ВАКС арестовал заместителя Труханова

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения заместителю мэра Одессы Олегу Брындаку с залога на арест.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы – управляющему делами исполнительного комитета с залога на содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 24 970 000 гривен. Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей – до 7 февраля 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее ему назначили залог в размере почти 40 млн. гривен, которые он оплатить не смог.

Брындак подозревается в участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением при выделении земельных участков под застройку без конкурсных процедур. Ему инкриминировали ст. 255 (участие в преступной организации) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 гг. мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии и другими должностными лицами помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Из-за этого город потерял более 558 миллионов гривен. Общий ущерб городского бюджета от действий преступной организации следствие оценило в 689 миллионов гривен.

Основную выгоду от схемы якобы получал одесский бизнесмен Владимир Галантерник.