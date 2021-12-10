В МИДе подтвердили подготовку визита Папы Франциска в Украину

Возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

Организация возможного визита Папы Римского в Украину находится "на повестке дня" Министерства иностранных дел.

Об этом в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили Радио Свобода.

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД .

Согласно ответу ведомства, возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил 1 декабря, что ожидает визит Папы Римского Франциска в Украину, хотя он еще не анонсирован официально.

Единственный пока визит Папы Римского в Украину состоялся летом 2001 года. Тогда Папа Иоанн Павел II посетил Львов и Киев . Его литургии собрали более 2 миллионов украинцев.

В ноябре 2015 года Петр Порошенко официально пригласил Папу Франциска посетить Украину, а в марте 2018 года Ватикан назвал главное условие визита: он должен быть объединяющим, а не усиливать противоречия.

В прошлом году во время посещения Ватикана президент Владимир Зеленский пригласил Папу Франциска приехать в Украину.

В сентябре 2021 года Львовский митрополит Римско-католической церкви Мстислав Мокшицкий впервые сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году.

Как сообщалось, на прошлой неделе Папа Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации". Также во время визита в Грецию понтифик извинился перед Богом и православными за многие ошибки, которые совершили католики.

Кроме того, понтифик заявил, что готов ехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом как "брат с братом".