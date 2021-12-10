В МИДе подтвердили подготовку визита Папы Франциска в Украину

Возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

В МИДе подтвердили подготовку визита Папы Франциска в Украину
Фото: https://president.gov.ua

Организация возможного визита Папы Римского в Украину находится "на повестке дня" Министерства иностранных дел.

Об этом в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили Радио Свобода.

"Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога", – заявили в пресс-службе МИД.

Согласно ответу ведомства, возможности и сроки визита будут обрабатывать дипломатические каналы "в соответствии со сложившейся практикой".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил 1 декабря, что ожидает визит Папы Римского Франциска в Украину, хотя он еще не анонсирован официально.

Единственный пока визит Папы Римского в Украину состоялся летом 2001 года. Тогда Папа Иоанн Павел II посетил Львов и Киев. Его литургии собрали более 2 миллионов украинцев.

В ноябре 2015 года Петр Порошенко официально пригласил Папу Франциска посетить Украину, а в марте 2018 года Ватикан назвал главное условие визита: он должен быть объединяющим, а не усиливать противоречия.

В прошлом году во время посещения Ватикана президент Владимир Зеленский пригласил Папу Франциска приехать в Украину.

В сентябре 2021 года Львовский митрополит Римско-католической церкви Мстислав Мокшицкий впервые сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году.

Как сообщалось, на прошлой неделе Папа Франциск встретился с мигрантами на о. Лесбос и призвал мир остановить "гибель цивилизации". Также во время визита в Грецию понтифик извинился перед Богом и православными за многие ошибки, которые совершили католики.

Кроме того, понтифик заявил, что готов ехать в Москву на встречу с патриархом Кириллом как "брат с братом".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
С весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничестваС весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничества
Макрон 100% посетит Украину. Париж определяет ближайшую дату, – посол ОмельченкоМакрон 100% посетит Украину. Париж определяет ближайшую дату, – посол Омельченко
Франция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в УкраинуФранция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в Украину
США будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину, - BloombergСША будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину, - Bloomberg
Нам не нужны американские солдаты для борьбы за Украину, но нужно вооружение, – Резников в интервью CNNНам не нужны американские солдаты для борьбы за Украину, но нужно вооружение, – Резников в интервью CNN
США и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – BloombergСША и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – Bloomberg
Лукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на УкраинуЛукашенко заявил, что РоSSия не собирается нападать на Украину
РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington PostРоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных, - Washington Post
РоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – РезниковРоSSия может быть готова к началу вторжения в Украину в конце января, – Резников
Кулеба: В ЕС готовят экономические санкции для удержания РоSSии от вторжения в УкраинуКулеба: В ЕС готовят экономические санкции для удержания РоSSии от вторжения в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости