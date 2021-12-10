Транзит газа из РоSSии может прекратиться этой зимой, – Макогон

Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что РоSSия этой зимой может остановить транзит газа через территорию Украины, но надеется, что этого не произойдет.

Об этом он сказал в интервью "Бизнес Цензору".

"Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ , и переброска войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски – это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - заявил Макогон.

По его словам, газотранспортная система Украины сможет работать без транзита, но экономика государства столкнется с дефицитом или слишком высокими ценами на газ.

"Давление в трубе создает не транзит, а наши компрессорные станции. Сколько газа заходит с востока, столько выходит на западе. Проблема только одна - чтобы в трубе был газ. Газ в трубе появляется от трех основных источников: собственная добыча, ПХГ и импорт. То есть, нам нужно уравновесить потребление и объемы поступления газа в ГТС", - добавил Макогон.

Напомним, в декабре 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по транзиту газа на аналогичных условиях на 2025-2034 годы.

Премьер-министр Денис Шмигаль в ноябре 2021 заявил, что Украина хочет продлить транзитный контракт с "Газпромом" на 15 лет и предлагает увеличить его до 60 млрд кубометров в год. В РоSSии пока отказываются начинать переговоры о продлении транзита.

По данным украинской и западной разведок, РоSSия рассматривает вариант с полномасштабным вторжением в Украину в январе-феврале 2021 года.