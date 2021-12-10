Минэнергетики назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"

В него вошли четыре независимых члена и трое представителей государства.

Минэнергетики назначило новый наблюдательный совет "Укрэнерго"
Фото: Макс Требухов

Министерство энергетики назначило новый наблюдательный совет государственной компании "Укрэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе разных стран мира. Они были избраны Номинационным комитетом по результатам конкурса и утверждены приказом Минэнерго.

"Избрание нового профессионального наблюдательного совета - это залог прозрачной и стабильной работы компании. Следовательно - и успешной интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским, ведь "Укрэнерго" играет ключевую роль в синхронизации нашей энергосистемы с ENTSO-E", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Новый состав наблюдательного совета "Укрэнерго": Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски (независимые члены), Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко (представители от государства).

Деян Остоич имеет более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и США. Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004-2009) и в Австрии (2016-2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.

Педер Андреасен – 13 лет работал в должности генерального директора Energine – национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005 – 2018 гг.); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года был членом наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго".

Даниэль Доббени в 2014 – 2017 гг. занимал должность главы Совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 года работал Главой Совета Директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015 – членом Совета Директоров и Главой ревизионной комиссии Eurowatt S.A., Люксембург.

Роман Пионковски – бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje. В 2016 – 2017 гг. работал заместителем главы правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 гг. – член правления, заместитель главы правления – директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, глава правления ENERGA SA.

Юрий Токарский – был членом наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с 2019 года. В его компетенцию входило представительство интересов акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.

Михаил Ильницкий имеет значительный опыт работы на украинских энергетических предприятиях. Так, с 2018 года занимал должность главы правления АО "Черниговоблэнерго", в 2013-2018 гг. – коммерческого директора ПАО "Сумыоблэнерго", с 2003 по 2013 гг. работал на ПАО "Прикарпатьеоблэнерго".

Юрий Бойко – свою карьеру в энергетике начал в 1995 году с должности инженера-электрика, впоследствии работал на руководящих должностях предприятий отрасли, а в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020-2021 гг. в Министерстве энергетики в должности замминистра координировал деятельность Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.

Напомним, в сентябре "Укрэнерго" перешло в управление Министерства энергетики от Министерства финансов. Госкомпания находилась в управлении Минфина с декабря 2018 года. В то время правительство объясняло, что это требовалось для ускорения корпоратизации компании и успешной сертификации по европейским стандартам ENTSO-E.

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