72% украинцев считают РоSSию враждебным государством, 48% – Беларусь

Украинцы считают, что РоSSия и Беларусь являются враждебными странами по отношению к Украине. С таким мнением согласны 72% и 48% респондентов, принявших участие в свежем соцопросе группы "Рейтинг".

Если у РоSSии давно статус врага в Украине, то отношение украинцев к Беларуси резко изменилось в течение последних месяцев. Количество респондентов, считающих ее враждебной, увеличилось более чем вдвое с апреля 2021 года.

Самыми большими союзниками Украины назвали Канаду, Литву, Польшу , Великобританию и США .

В последние месяцы ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции.

В опросе приняли участие 2500 респондентов, он проводился 6-8 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Напомним, что в сентябре "Рейтинг" зафиксировал резкое ухудшение отношения украинцев к Александру Лукашенко. Еще два года назад Лукашенко был одним из самых любимых зарубежных лидеров в Украине, но сейчас приближается к своему союзнику Владимиру Путину.