"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 23,5%, за "Слугу народа" – 18%

Действующий президент и его партия сохраняют самый высокий рейтинг в Украине.

Президент Владимир Зеленский и партия "Слуга народа" выиграли бы выборы, если бы они проводились в декабре 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные свежего соцопроса группы "Рейтинг".

Зеленский в первом туре мог бы рассчитывать на поддержку 23,5% респондентов (среди голосующих и определившихся с выбором). Его ближайшими соперниками являются лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,4%), лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (9,9%), лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко (9,3%).

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в президентском рейтинге занимает пятое место рядом с лидером партии "Сила и честь" Игорем Смешко.

Рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", которую готовы поддержать 18% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" – 13,7%, "ОПЗЖ" – 11,4%, за "Батькивщину" – 11,4%, условную партию Разумкова готовы поддержать 7,5% респондентов, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 6, 2%, "Силу и честь" – 6,0%, партию Евгения Мураева "Наши" – 5,2%.

Около 5%-ного проходного барьера находятся "УДАР Виталия Кличко" (4,2%), Радикальная партия Олега Ляшко (4,0%), партия Шария (3,1%) и ВО "Свобода" (3, 0%).

В опросе приняли участие 2500 респондентов, он проводился 6-8 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Напомним, что по ноябрьской оценке КМИС, рейтинг Зеленского находился на уровне 25,2%, Порошенко – 17,5%.

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