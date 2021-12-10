Венецианская комиссия избрала нового президента

Вместо Джанни Букиккио комиссию за демократию через право возглавила Клер Бази-Малори.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) сегодня избрала нового главу. Президентом комиссии стала Клер Бази-Малори, являющаяся членом Конституционного совета Франции с 2010 года. В этой должности она сменила Джанни Букиккио, который был президентом комиссии с 2009 года.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Сегодня начинается ее двухлетний срок, и она получит право на переизбрание в 2023 году", – говорится в сообщении.

Клер Бази-Малори является членом Венецианской комиссии с 2014 года. Выпускница Национальной школы управления Франции (1978–1980 гг.). В течение более 40-летней карьеры она занимала ряд других должностей во Франции, награждена высшей государственной наградой – Орденом почётного легиона.

Как сказано в релизе, Джанни Букиккио продолжит работу в Венецианской комиссии как специальный представитель.

Венецианская комиссия является совещательным органом Совета Европы по конституционному праву, выдающим заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Официальное название – Европейская комиссия за демократию через право.