"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП

Виталий Олейник работает у известного сценографа Владимира Кошевого.

"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП
Фото: facebook.com/kvartal95

Студия "Квартал 95" заявила, что декоратор Виталий Олейник никогда не входил в штат компании.

Об этом говорится в ответе на публикацию "Украинской правды" под названием "Офис генпрокурора вне конкурса заказал антикоррупционный форум декоратору "Квартала 95"".

Компания заявила, что издание, не разобравшись, связало Олейника с актером Евгением Кошевым, хотя на самом деле он работает на известного сценографа Владимира Кошевого.

"Под декоратором имеется в виду Виталий Олейник, работающий у Владимира Кошевого. Компания Владимира Кошевого – одна из самых мощных в сфере дизайна и подготовки декораций и работает с телеканалами, такими как: ТРК Украина, ICTV, 1+1 и многими другими. Но ни Владимир Кошевой, ни его сотрудники никогда не входили в штат Студии «Квартал 95» - говорится в заявлении "Квартала".

Напомним, что международный антикоррупционный форум "Клептократия и незаконные финансовые потоки" прошел в Киеве 1-2 декабря. Он был инициирован Офисом генерального прокурора к 30-летию прокуратуры Украины.

Фото: gp.gov.ua

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