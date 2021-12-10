Посольство Украины в США победило в организованном Госдепом конкурсе имбирных пряников

Украинскому "Ласточкиному гнезду" не было равных.

Посольство Украины в Вашингтоне, США стало победителем конкурса имбирных пряников. Соревнования среди зарубежных представительств организовал Государственный департамент Соединенных Штатов.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Об этом сообщили в посольстве США в Киеве.

"Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком в Украине. Поздравляем с праздниками, и #КрымЦеУкраина", – говорится в сообщении американского посольства.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Заметим, что имбирные пряники – традиционные рождественские сладости во многих странах мира. Рождественские пряники принято выпекать в виде тематических и символических фигурок, которые должны быть на праздничном столе или ярмарке. Только на Рождество можно увидеть расписанные разноцветной глазурью елки, человечков, звездочки, домики. Выпекание пряников на Рождество давно стало семейной традицией, в которой охотно участвуют как взрослые, так и дети.

Как сообщалось, в этом году сотрудники посольства США поздравили Украину с Хэллоуином и записали юмористическое видео, в котором упомянули отчет о роSSийской дезинформации.

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