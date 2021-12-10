В Полтаве требуют отставки мэра Мамая за слова о "братоубийственной войне" на Донбассе

В Полтаве активисты возле городского совета устроили митинг с требованием публичного извинения от мэра Александра Мамая за его слова о "братоубийственной войне" на востоке Украины.

Об этом сообщает местный сайт "Полтавская волна".

Акцию инициировали ветераны Полтавщины. В своем обращении они призвали всех небезразличных собираться у стен городского совета. Требование у них одно – отставка Мамая.

На митинге также присутствовали депутаты горсовета. Так, глава фракции "Европейская солидарность" Андрей Карпов заявил, что они потребуют публичных извинений и созыва сессии, чтобы услышать публичный отчет Мамая о его высказывании.

Фото: poltavawave.com.ua

Ранее секретарь горсовета Карпов публично заявил, что ждет от Мамая объяснений. Свое недовольство в соцсетях выразили и другие депутаты горсовета, а также общественные активисты.

Ветераны АТО настроены более решительно. Они требуют отставки, извинения им не нужны.

Фото: suspilne.media

Напомним, мэр Полтавы Мамай на телеканале "Наш" сказал, что на территории Украины воюет РоSSия и США , и что здесь идет "братоубийственная война". Фракция "Евросолидарность" заявила, что потребует отставки Мамая.

Мамай впервые был избран мэром Полтавы в октябре 2010 года. Он получил поддержку 61,64% избирателей. В 2018 году депутаты приняли решение о роспуске горисполкома, а также проголосовали за отставку мэра. Основанием для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан", в частности, неисполнение судебных решений, незаконная передача прав собственности коммунальных предприятий, нарушение и невыполнение прямых обязанностей мэра, связанных с развитием города. Секретарь горсовета Александр Шамота назвал Мамая "сепаратистом №1 в Полтаве".

В 2020 году Мамая переизбрали мэром, он баллотировался от партии "За будущее".

В среду, 8 декабря, Кабинет министров Украины утвердил два законопроекта, которыми предлагается ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации украинских территорий.