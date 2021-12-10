НАБУ установило новых подозреваемых по делу о квартирах "Укртелефильма"

Среди них - экс-замглавы Госкомтелерадио и один из бывших руководителей "Укртелефильма".

НАБУ установило новых подозреваемых по делу о квартирах "Укртелефильма"
Укртелефильм

Национальное антикоррупционное бюро установило новых подозреваемых по делу о незаконном отчуждении имущества ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм". Среди них - бывший заместитель главы Госкомтелерадио и один из бывших руководителей "Укртелефильма".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"8-9 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщили четырем лицам о подозрении в нанесении более 67,73 млн грн убытков государственному предприятию «УСТФ «Укртелефильм». Речь идет о: заместителе главы Госкомтелерадио (2016-2020 годов); директоре ГП "УСТФ "Укртелефильм" (2016-2017 гг); заместителе директора частной компании; бывшем руководителе юридической службы ГП "УСТФ "Укртелефильм" (2015-2016 гг)", - сообщило бюро.

Общее количество лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, возросло до восьми.

Дело касается многоэтажки, построенной в 2004 году на территории студии. Здание находится на улице Туманяна, 15а, в Киеве на берегу Русановского канала.

Фото: Радио Свобода

"Укртелефильм" получил от застройщика 80 квартир, 28 из которых студия сразу продала, а еще 28 отдала на баланс города.

24 оставшиеся квартиры в 2017 году продали ООО "Лодокс" (по цене 4000 грн за квадратный метр) вместе с 7 нежилыми помещениями и 36 паркоместами.

Продажа имущества была осуществлена с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. Преступление, нанесшее предприятию свыше 67,7 млн гривен ущерба, было раскрыто на стадии легализации объектов недвижимого имущества.

В ноябре 2018 года договор купли-продажи был признан недействительным в суде.

Главным фигурантом дела до настоящего времени был бывший директор "Укртелефильма" Виктор Пидлисный, которому сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.4 ст.358 (подделка документов), его подельникам - по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов), ч.3 ст.209 (отмывание денег).

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