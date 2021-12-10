Спикер фюрера РФ назвал провокацией приближение корабля ВМС к Керченскому проливу

Песков предупредил, что это может привести к "очень серьезным последствиям".

Спикер президента РоSSии Дмитрий Песков обвинил Украину в провокации из-за приближения корабля Военно-морских сил к Керченскому проливу.

"Случившееся лишний раз демонстрирует потенциальный ущерб и потенциальную опасность, которая может возникать из таких провокационных действий", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Он добавил, что любая незначительная провокация может привести к "очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", – сказал Песков.

Напомним, что 9 декабря, когда корабль "Донбасс" выполнял задачи в территориальных водах Украины, РоSSия заявила о том, что он приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль (33 км) и не реагирует на требования изменить курс.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по этому поводу, что "роSSийские спецслужбы увидели угрозу со стороны судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска".

В сентябре 2018 года поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец" совершили переход из Черного в Азовское море. Тогда сообщалось, что они будут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

Однако уже в ноябре того же года РоSSия отказалась пропустить в Азовское море украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу". РоSSийские пограничные обстреляли и захватили украинские корабли, в плен попали 24 украинских моряка.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир передали Украине в нейтральных водах в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.