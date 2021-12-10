В Киеве простились с военным волонтером Сергеем Максимцом

Кроме волонтерства, он также известен как литейщик церковных колоколов.

В Киеве прошло прощание с военным волонтером, 69-летним Сергеем Максимцом ("Дядей Сережей"), который помогал украинским защитникам с начала войны на Донбассе.

Фото: Цензор.нет Сергей Максимец (Дядя Сережа)

Церемония проходила на Байковом кладбище, сообщил корреспондент LB.ua.

Уроженец Донецкой области, Максимец был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. Сергей также отливал церковные колокола. Его работы установлены в сотнях храмов в Украине и в мире, в частности, в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме, пишет "Цензор.нет".

Фото: Цензор.нет

Памятная церемония также прошла у Стены памяти и в Михайловском Златоверхом соборе.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Среди пришедших попрощаться – военнослужащие и волонтеры, врач Юлия Кузьменко.

Фото: Lb.ua

После начала войны с семьей он покинул родной Донецк, но стал помогать украинской армии. Он на собственном микроавтобусе возил на фронт передачи бойцам и увозил раненых из зоны АТО, а также помогал эвакуироваться военным.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За время волонтерства испытал контузию и частично потерял слух, перенес инфаркт и две операции. В 2016 году лечился в столичном военном госпитале из-за заболевания сердца. Тогда начальник приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Сергей Литивненко в комментарии "5 каналу" говорил, что Максимец "несколько лет работал в таком темпе, что столько ночей и дней не отдыхать - самый крепкий человек сломается. Так и с "Дядей Сережей". У него мощное сердце, мощный организм, но и он не выдержал таких перегрузок".

За помощь был награжден отличиями батальона "Донбасс-1", 25-й бригады.