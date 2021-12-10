В Киеве простились с военным волонтером Сергеем Максимцом
Кроме волонтерства, он также известен как литейщик церковных колоколов.
В Киеве прошло прощание с военным волонтером, 69-летним Сергеем Максимцом ("Дядей Сережей"), который помогал украинским защитникам с начала войны на Донбассе.
Церемония проходила на Байковом кладбище, сообщил корреспондент LB.ua.
Уроженец Донецкой области, Максимец был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. Сергей также отливал церковные колокола. Его работы установлены в сотнях храмов в Украине и в мире, в частности, в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме, пишет "Цензор.нет".
Памятная церемония также прошла у Стены памяти и в Михайловском Златоверхом соборе.
Среди пришедших попрощаться – военнослужащие и волонтеры, врач Юлия Кузьменко.
После начала войны с семьей он покинул родной Донецк, но стал помогать украинской армии. Он на собственном микроавтобусе возил на фронт передачи бойцам и увозил раненых из зоны АТО, а также помогал эвакуироваться военным.
За время волонтерства испытал контузию и частично потерял слух, перенес инфаркт и две операции. В 2016 году лечился в столичном военном госпитале из-за заболевания сердца. Тогда начальник приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Сергей Литивненко в комментарии "5 каналу" говорил, что Максимец "несколько лет работал в таком темпе, что столько ночей и дней не отдыхать - самый крепкий человек сломается. Так и с "Дядей Сережей". У него мощное сердце, мощный организм, но и он не выдержал таких перегрузок".
За помощь был награжден отличиями батальона "Донбасс-1", 25-й бригады.