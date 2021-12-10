Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
Лорткипанидзе назвали разработчиком плана по возвращению Саакашвили в Грузию.
Бывший начальник одесской полиции Георгий Лорткипанидзе стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили.
Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов прокурор Леван Вепхвадзе, пишет "Новости-Грузия".
"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начало уголовное расследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - заявил он.
По версии следствия, Лорткипанидзе знал о намерении Саакашвили вернуться в Грузию и разработал специальный план для этого.
В апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился в Украине с грузинским дальнобойщиком Элгуджей Цомая и уговорил его перевезти Саакашвили через границу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе снова связался с Цомая, который в тот момент был в Грузии, и попросил его приехать в Украину. 20 сентября Цомая отправился в Украину на грузовом автомобиле, загруженном молочными продуктами, и дожидался дальнейших указаний Лорткипанидзе.
26 сентября на автомобиле Лорткипанидзе Саакашвили приехал в украинский порт "Черноморск", и там пересел в тайник, оборудованный в грузовике Цомая.
28 сентября автомобиль с Саакашвили на пароме Vilnius прибыл в грузинский порт Поти.
Против Лорткипанидзе возбудили уголовное дело по статье "оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии", ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в 2015 году Лорткипанидзе получил гражданство Украины и был назначен начальником Главного управления МВД (позже – Нацполиции) в Одесской области, когда ее возглавлял Саакашвили.
В 2016 году он подал в отставку.
По состоянию на начало 2021 года занимал должность офицера по особым поручениям СБУ.
Во времена правления Саакашвили в Грузии Лорткипанидзе занимал должности замминистра внутренних дел, являлся руководителем Департамента по исполнению наказаний.