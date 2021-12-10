Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

Лорткипанидзе назвали разработчиком плана по возвращению Саакашвили в Грузию.

Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
Фото: mvs.gov.ua

Бывший начальник одесской полиции Георгий Лорткипанидзе стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы Грузии Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов прокурор Леван Вепхвадзе, пишет "Новости-Грузия".

"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начало уголовное расследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - заявил он.

По версии следствия, Лорткипанидзе знал о намерении Саакашвили вернуться в Грузию и разработал специальный план для этого.

В апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился в Украине с грузинским дальнобойщиком Элгуджей Цомая и уговорил его перевезти Саакашвили через границу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе снова связался с Цомая, который в тот момент был в Грузии, и попросил его приехать в Украину. 20 сентября Цомая отправился в Украину на грузовом автомобиле, загруженном молочными продуктами, и дожидался дальнейших указаний Лорткипанидзе.

26 сентября на автомобиле Лорткипанидзе Саакашвили приехал в украинский порт "Черноморск", и там пересел в тайник, оборудованный в грузовике Цомая.

28 сентября автомобиль с Саакашвили на пароме Vilnius прибыл в грузинский порт Поти.

Против Лорткипанидзе возбудили уголовное дело по статье "оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в 2015 году Лорткипанидзе получил гражданство Украины и был назначен начальником Главного управления МВД (позже – Нацполиции) в Одесской области, когда ее возглавлял Саакашвили.

В 2016 году он подал в отставку.

По состоянию на начало 2021 года занимал должность офицера по особым поручениям СБУ.

Во времена правления Саакашвили в Грузии Лорткипанидзе занимал должности замминистра внутренних дел, являлся руководителем Департамента по исполнению наказаний.

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